Елена Бережная раскрыла подробности о показах шоу "Щелкунчик" в Петербурге

Шоу включает в себя классическую музыку Чайковского и представляет собой сокращенную версию сказки, чтобы зрители, особенно дети, не уставали и не мерзли.

Вечером в пятницу, 13 декабря, состоится открытие катка на Конюшенной площади, главным событием которого станет шоу "Щелкунчик" (0+), проходящее с 18 по 21 декабря и с 2 по 12 января. Художественным руководителем проекта выступает заслуженная мастер спорта России и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная, которая сыграет роль королевы мышей. В беседе с "Петербургским дневником" фигуристка объяснила выбор образа желанием попробовать силы в отрицательной роли после многочисленных ролей принцесс. Ей интересны харизматичные и запоминающиеся персонажи, такие как Мышильда в "Щелкунчике" или Мачеха в шоу "12 месяцев". Хотя отрицательные роли не являются близкими Елене Викторовне, она находит интересным процесс вживания в них.

Сюжет "Щелкунчика" адаптируется для показа на открытом льду, поэтому продолжительность спектакля сокращена, чтобы зрители, особенно дети, не уставали и не мерзли. Шоу включает в себя классическую музыку Чайковского и представляет собой концентрированную версию сказки. Постановка гармонично вписывается в обстановку катка на Конюшенной площади, напоминающего сказочный домик-пряник в волшебном городе.

Выбор "Щелкунчика" для ассоциации с Петербургом объясняется тем, что именно в Петербурге, на сцене императорского Мариинского театра, Петр Ильич Чайковский представил свой балет 130 лет назад, примерно в это же время года.

Кроме "Щелкунчика", зрителей ждут и другие новогодние постановки. Например, Санкт-Петербургский детский ледовый театр участвует в организации Губернаторской елки для младших школьников, представляя ледовую постановку "Летучий корабль". Эта романтическая история с использованием ледовых проекций, хореографии и массовых сцен обещает стать ярким зрелищем. Также в представлениях примут участие звезды фигурного катания, ледовые акробаты и танцевальные коллективы.

С 23 по 28 декабря планируется показать спектакль для 290 тысяч детей, что потребует большой работы от организаторов. Кроме того, Бережная принимает участие в ледовом шоу "12 месяцев" в постановке Ильи Авербуха, играя роль хитрой Мачехи. Роль оказалась сложной, поскольку Мачеха в сказке Маршака является неоднозначным персонажем, любящей мамой для своих дочерей, но жестокой мачехой для падчерицы. Однако в версии Елены Бережной этот персонаж отличается от традиционного представления, хотя подробности сюжета пока остаются в секрете.

Новый год Бережная планирует провести серьезно, участвуя в представлениях 30 и 31 декабря. 1 января у нее впервые за долгое время выпадает выходной, который она собирается провести в кругу семьи, традиционно отмечая праздник в пижаме

Фото: Анастасия Козлова