"День Достоевского 2023": дата проведения, программа мероприятий

В этом году петербуржцев и гостей города ждут квесты, экскурсии, спектакли-сериалы и многое другое.

День Достоевского – городская акция, в которой участвуют музеи, театры, библиотеки и культурные пространства Петербурга. Дата праздника связана с знаменитым романом "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского. События в произведении начинаются в июле, именно поэтому мероприятие традиционно проводится в первую субботу этого месяца. В 2023 году праздник состоится в 14-й раз и пройдет 1 июля. Piter.tv расскажет о том, где можно увидеть Петербург глазами Достоевского и поближе познакомиться с жизнью, окружением, творчеством и даже вкусовыми привычками писателя.

Квест "История одного преступления"

Пешеходный квест по Петроградской стороне "История одного преступления" начнется в 10:00 и продлится до 20:00. Все желающие старше 16 лет могут зарегистрироваться на сайте Библиотеки на Карповке (наб. реки Карповки, 28) и получить обходной лист. Участникам предлагается пройти маршрут и узнать, кто из героев "Преступления и наказания" был на Петроградской стороне и сохранились ли следы Петербурга второй половины XIX века здесь сегодня.

"Истории о Достоевском" в Некрополе мастеров искусств

В Некрополе мастеров искусств (площадь Александра Невского, 1) в 11:00 состоится торжественное возложение цветов к могиле Ф.М. Достоевского. В 11:20 и 12:20 актеры проведут несколько театрализованных экскурсий о Достоевском и его окружении. Также можно взять аудиогид, услышать отрывки любимых опер и произведений писателя, узнать о его друзьях.

"Достоевский в Михайловском замке"

Тематические экскурсии по Михайловскому замку (Садовая, 2) начнутся в 12:00, 14:00 и 16:00. Именно здесь располагалось Главное инженерное училище, где учился Достоевский в 1838-1843 гг. Билеты можно купить на сайте Русского музея или в кассе в день мероприятия.

Экскурсионная программа "Молодежь Достоевскому"

С 12:00 до 16:00 пройдут три пешеходные экскурсии, организованные Литературно-мемориальным музеем Достоевского. Прогуляться по местам писателя и вспомнить сюжеты знаменитых произведений можно абсолютно бесплатно. Каждые 10-15 минут группы будут отправляться от стартовых точек:

– у спуска со ступенек метро "Сенная площадь" начнется экскурсия "Раскольников в городе". Жители и гости Северной столицы пройдут по местам романа "Преступление и наказание";

– на Владимирской площади, перед памятником писателя, организуют маршрут "Владимирская площадь и ее окрестности в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского". Ведущие покажут первый и последний адрес автора знаменитых произведений, "скульптуры-двойники", расскажут о начале творческого пути ("Бедные люди") и триумфе автора ("Братья Карамазовы");

– на Владимирской площади, за памятником Ф.М. Достоевскому, пройдет сбор групп на экскурсию "Петербург в романе „Идиот"".

Спеший спектакль-сериал "Иди от"

Слово "спеший" использовано в проекте для обозначения уличных спектаклей. Актеры сыграют пять различных фрагментов из романа Ф.М. Достоевского "Идиот" в разных точках города с 12:00 до 22:30. У входа на Витебский вокзал (Загородный проспект, 52) в 12:00 "Гостиная Хамс" представит первую сцену спектакля-сериала "Иди от" и познакомит зрителей с историей князя Мышкина. Вторая картина под названием "День рождения Настасьи Филипповны" будет сыграна в 14:30 в театре Комиссаржевской. Третья часть, повествующая о снах Мышкина и встрече с Аглаей Ивановной, пройдет в 17:00 в Инженерном сквере. Другие сцены можно увидеть на углу Фонтанной улицы, 5 в 19:30 и у входа в Музей Достоевского в 22:00. Между эпизодами предусмотрен перерыв. Перед каждым из них будет краткое пояснение "пропущенного" сюжета. Билет стоимостью 900 рублей приобретается на весь день спектакля.

Культурное пространство "Где бабуля?"

В Доме старухи-процентщицы (Средняя Подьяческая, 15) с 12:00 до 21:00 пройдет выставка картин петербургского художника и артиста Дениса Старкова. Произведения расскажут о старушках, живущих в современной Коломне. Проект дополнят фантасмагорические рассказы о будоражащих происшествиях, происходивших на улице, где находится дом старухи-процентщицы. Истории расскажет актриса театра "Мастерская" Кристина Куц в 13:00, 14:30, 16:00 и 18:00.

"Кухня писателя"

В Музее хлеба (Михайлова, 2) в 15:00 состоится часовая экскурсия "Кухня писателя". Что за кулинарные пристрастия были у Ф.М. Достоевского? О каких блюдах, выпечке и правилах этикета писал он в романах? На эти и многие другие вопросы ответят экскурсоводы, а также напомнят о том, что можно было купить на копейки во второй половине 19 века, с чего началась история кофе, чем фунт отличается от аршина. Цена билета — 300 рублей. Записаться на мероприятие следует заранее.

Мастер-класс "Литературный кубизм: Достоевский"

В библиотеке "Биар" (Тамбасова, 1, корпус 1) с 14:00 до 15:00 всем желающим предложат создать маски с силуэтом лица Достоевского с помощью цветной бумаги, цитат и иллюстраций к произведениям.

Музыкальный трибьют-концерт "Повести Гоголя"

Библиотека Гоголя представит музыкальный трибьют-концерт "Повести Гоголя" в Пространстве SENO (Гороховая, 49 Б) в 18.00. Все десять композиций впервые прозвучат вживую. Сборник "Повести Гоголя" — музыкальное посвящение Николаю Васильевичу от артистов, создавших треки в различных жанрах: от инди-поп до дарквейв. Исполнители Женя Любич, Зимавсегда, Otto Dix, ГАФТ, The Maugleez, Terelya, Misha Fomin, Стинга, PRVZNST, Бюро, TheySay вдохновились произведениями, которые традиционно объединяются в цикл "Петербургские повести". Каждый из них выбрал произведение, сюжетную линию или персонажа и написал лирический оригинальный текст с прямыми цитатами и отсылками к авторскому тексту Гоголя. Вход на концерт свободный.

"Достоевский/ Буффонада"

Новый спектакль ФМД-Театра (Театр Музея Достоевского) покажут в творческом пространстве SENO в 19:00. На сцене встретятся знаменитые жильцы Гороховой и те, кто часто оказывался на Сенной: Обломов познакомится с Раскольниковым, Пиковая дама побеседует со Старухой-процентщицей, Вера Павловна поговорит с Майором Ковалевым. Также появится таинственный герой из недописанного рассказа Достоевского, который удивит зрителей. Вход бесплатный.

Независимый театральный проект "Мечтатель"

Спектакль "Мечтатель" по повести Ф.М. Достоевского "Белые ночи" начнется в 22:00 на причале по адресу Набережная реки Мойки, 12. Уникальность проекта в том, что на протяжении всего театрального действия зрители будут передвигаться на катере, поместиться в который смогут только 10 человек. Стоимость билета — 2500 рублей.

Узнать больше о насыщенной программе "День Достоевского" можно на официальном сайте и в сообществе проекта в группе в "ВКонтакте".

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

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Фото: ВКонтакте / День Достоевского 1 июля 2023