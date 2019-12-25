В Петербурге открылась выставка о Шостаковиче с его личным делом

Личное дело композитора из консерватории стало центром экспозиции.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства на Заневском проспекте начала работу экспозиция под названием "Личное дело профессора Шостаковича". Выставка приурочена к 120-летию со дня рождения композитора, которое будет отмечаться 25 сентября.

Главный экспонат – личное дело музыканта, которое поступило в архивное учреждение в мае из консерватории. В документах прослеживается эволюция Шостаковича от студента до профессора, а также содержатся сведения о его наградах и официальном признании. Об этом сообщили в пресс‑службе Смольного.

Помимо личного дела, посетители увидят нотную рукопись к фильму "Великий гражданин" и письма композитора, в которых он описывает работу над оперой "Катюша Маслова". Существование этого нереализованного замысла стало известно исследователям только после смерти автора.

К юбилейным датам приурочена и концертная программа. 12 сентября в Шереметевском дворце стартует фестиваль "День Шостаковича". Откроет его заслуженный артист России Мирослав Култышев исполнением цикла "24 прелюдии и фуги". 25 сентября в Малом зале Филармонии выступит Камерный оркестр "Дивертисмент", а на станции метро прозвучит музыка в исполнении Квинтета "Пять углов".

Ранее мы сообщили о том, что в Геническом ЦДК открылась выставка о Ленобласти в годы войны.

Фото: Смольный