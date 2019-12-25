В Петербурге заложат капсулу времени к 200-летию со дня рождения Шостаковича

Послание потомкам, фотографию участников форума и резолюцию поместят в капсулу, которую откроют через 80 лет.

23 сентября в Петербурге прошел форум "Симфония жизни", посвященный 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В рамках мероприятия было объявлено о планах заложить рядом с памятником композитору капсулу времени для будущих поколений. Ее планируют открыть через 80 лет, когда будет отмечаться 200-летний юбилей Шостаковича, пишет spb.aif.ru.

Во время памятной церемонии участники форума возложили цветы к монументу Шостаковича и сделали общую фотографию. Снимок станет частью содержимого будущей капсулы. Вместе с ним туда поместят письмо потомкам и текст резолюции форума. Рядом с памятником также высадили саженцы сирени сорта "Ленинградская симфония".

На форуме обсуждались сохранение наследия композитора, развитие отечественной культуры и способы передать молодому поколению интерес к искусству. Участники предложили учредить ежегодный всероссийский культурно-просветительский форум "Шостакович и современность: популяризация наследия и поддержка новых авторов".

В послании, которое также станет частью капсулы, говорится о наследии Шостаковича и Петербурге 2026 года. Авторы отмечают, что город меняется и осваивает новые технологии, но сохраняет связь с историей. После открытия капсулы через 80 лет ее адресаты смогут увидеть фотографию участников форума, прочитать письмо и резолюцию, посвященные наследию композитора и его дальнейшему сохранению.

Ранее Эрмитаж получил в дар портрет Жозефины де Богарне работы Аппиани.

Фото: Территория развития Гранд Каньон