В Петербурге стартует фестиваль "День Шостаковича"

Фестиваль "День Шостаковича" пройдет в десяти городах России и Беларуси.

В Шереметевском дворце Санкт-Петербурга 12 сентября открывается Международный фестиваль "День Шостаковича". На церемонии открытия заслуженный артист России Мирослав Култышев исполнит "24 прелюдии и фуги" композитора.

Фестиваль продлится четыре месяца — с сентября по декабрь. География мероприятия охватывает десять городов России и Республику Беларусь.

В программе заявлены симфонические и камерные концерты, балетные постановки, вокальные вечера, лекции, спектакли и выставки.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул особую роль Шостаковича для города. По его словам, в блокадные дни произведения композитора помогали ленинградцам выживать. Беглов отметил, что фестиваль отдает дань признательности человеку, чье творчество стало голосом целой эпохи. Он также назвал юбилей Шостаковича одним из ключевых событий Года петербургской культуры.

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга