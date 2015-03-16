Двое напавших на школьника в Полежаевском парке заключены под стражу

Избиение и ограбление несовершеннолетнего были сняты одним из хулиганов на видео.

Суд Красносельского района Санкт-Петербурга постановил арестовать двух молодых людей, которые ранее избили и ограбили школьника в Полежаевском парке. Хулиганы будут заключены под стражу до 10-го ноября, – следует из сообщения объединенной пресс-службы петербургских судов.

Согласно версии следствия, двое юношей – Владислав Сидоров и Владимир Елисеенков – вечером 8-го сентября напали на беззащитного 14-летнего мальчика. Избив, ограбив и сняв все это на видео, молодые люди скрылись с места преступления.

У школьника отобрали телефон и 300 рублей наличными. Пострадавший сразу же обратился в местный травмпункт за помощью.

Личности двух нападавших вскоре были установлены: оба безработные с снимают квартиру на улице Спирина. Один из них, 19-летний житель Красного Села, раньше уже был судим за кражу. За устроенный накануне разбой юноша получил вторую судимость – ему и его 21-летнему подельнику инкриминируют правонарушение по части 2 статьи 162 УК РФ.

Следствию нападавшие пояснили, что причиной их противоправных действий стало якобы то, что ранее потерпевший украл у их знакомого дилера запрещенные наркотические вещества.

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