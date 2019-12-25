В Петербурге задержали разбойников, снимавших на камеру свое нападение на школьника в парке

Пока один избивал подростка, второй снимал происходящее на камеру.

В Петербурге полиция задержала уличных разбойников, снимавших на камеру свое нападение на школьника в парке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Двое неизвестных 8 сентября в 16:40 около дома 4 по улице Авангардной в Полежаевском парке напали на 14-летнего школьника. Пока один избивал подростка, второй снимал происходящее на камеру. Забрав у мальчика мобильный телефон стоимостью 6800 рублей, а также 300 рублей наличными, нападавшие скрылись. Подросток самостоятельно обратился в травматологический пункт за помощью.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемыми оказались ранее судимый за кражу 19-летний житель Красного Села и его 21-летний знакомый. Оба нигде не работают и проживают совместно в одной из квартир дома 2 по улице Спирина. Они были задержаны у дома 57 по Ленинскому проспекту.

По версии оперативников, младший из задержанных избивал потерпевшего, а второй снимал это на камеру. Похищенный мобильный телефон изъят.

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Фото: Piter.tv