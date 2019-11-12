Дольщицу ЖК "Северный вальс", которая объявила голодовку, экстренно госпитализировали

Евдокимова хотела отказаться от госпитализации, однако медики настояли.

Дольщица Мария Евдокимова рассказала, что ее состояние резко ухудшилось днем в среду, 25 мая. Об этом сообщают "Невские новости".

Евдокимова рассказала, что ее бросило в жар, "я хотела отказаться (от госпитализации), а они сказали, что нет, надо госпитализировать. Я сейчас нахожусь во Всеволожской клинической межрайонной больнице". Она добавила, что "желудок сейчас, наверное, будут проверять, потому что мы же не кушаем, а у меня есть хроническое заболевание — язва желудка".

Напомним, что в понедельник, 23 мая, началась бессрочная голодовка дольщиков четвертого корпуса ЖК "Северный вальс". У здания правительства Ленобласти продолжаются пикеты. Дольщики требуют найти инвестора, который наконец завершит строительство их дома. Около 500 семей остались без жилья, а областная администрация не выполняет свои же обещания.

Кроме этого, с 24 мая бессрочную голодовку также начали дольщики ЖК "Чистый ручей". Они требуют выполнить обещания по достройке всех очередей, включая седьмой корпус.

Ранее мы писали, что суд прекратил дело главы "Петростроя" об обмане дольщиков на 270 млн рублей.

Фото: Piter.tv

