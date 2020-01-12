Голикова рассказала, зачем сдавать ПЦР-тест привитым от COVID-19

По мнению Голиковой, не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в интервью телеканалу "Россия-1" зачем вакцинированным от COVID-19 проходить ПЦР-тест, возвращаясь из-за границы. Фрагмент ролика появился на сайте "Вести.ру".

Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему нестабильная. Как отметила вице-премьер, 200-300 тыс. россиян проходят вакцинацию ежесуточно.

Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировано 4 823 255 случаев инфицирования. От коронавируса поправились 4 443 922 пациента. Скончались 110 862.

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Фото: kremlin.ru