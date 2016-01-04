Водитель считает, что не виноват. По его мнению, собаку нужно выгуливать на поводке.

В Сочи водитель задавил собаку и скрылся с места преступления. Хозяйка погибшего пса засняла злоумышленника и распространила видео.

На кадрах видно, как мужчина пытается уехать. Затем он выходит из машины и пытается пообщаться с женщиной. Хозяйка погибшего пса кричит на него и просит не подходить к собаке. Водитель потребовал убрать труп, чтобы он мог проехать на работу. Однако женщина его не слышит. Кроме того, мужчина допускает угрозы в адрес потерпевшей. В результате убивший пса водитель возвращается в автомобиль и уезжает.

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Видео: Telegram / Сочи №1