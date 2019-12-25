Военные ДНР перехватили ударный БПЛА ВСУ рядом с храмом

В этот момент в храме Святых первоверховных апостолов Петра и Павла шло освещение пасхальной снеди местными жителями.

Военным Донецкой народной республики удалось перехватить у линии соприкосновения ударный беспилотник украинских силовиков. По предварительным данным он направлялся к одному из храмов. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Летательный аппарат зафиксировали в небе в 07:35. Он пролетал на западной окраине Ясиноватой. В милиции уточнили, что квадрокоптер переоборудовали кустарным способом. Его запустили с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военные ополченцы посадили беспилотник. При падении он сбросил боеприпас. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что Минские соглашения запрещают использование беспилотников, за исключением летательных аппаратов ОБСЕ.

Ранее мы сообщили, что Пушилин назвал пасхальное перемирие в Донбассе пиар-идеей Киева.

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