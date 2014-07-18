Пушилин назвал пасхальное перемирие в Донбассе пиар-идеей Киева

Пушилин уточнил, что договоренности о бессрочном перемирии необходимо соблюдать.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что идея о пасхальном перемирии в Донбассе была пиар-ходом со стороны киевских властей. Об этом пишут РИА Новости.

Накануне контактная группа в Минске не смогла согласовать перемирие. Изначально киевские власти предлагали ввести его 25 апреля. Пушилин считает, что это "пустые заявления ради пиара". Пока прекращение огня, предусмотренное Минскими соглашениями, не соблюдается. По оценке главы ДНР, договоренности не работают. Он уточнил, что перемирие заключали уже 22 раза.

Напомним, что бессрочное перемирие в Донбассе вступило в силу с июля 2020 года. По Минским соглашениям предполагается полный запрет на ведение огня, размещение вооружения и применения беспилотников. Данные меры действовали до полного урегулирования конфликта.

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Фото: ВКонтакте / Денис Пушилин