Минздрав России заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в стране

В стране насчитывается более 300 тыс. инфицированных.

Ситуация с коронавирусом в России считается по-прежнему напряженной. Об этом в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Некоторые пациенты находятся на амбулаторном лечение. Мурашко подчеркнул, что президент продлил майские праздники с целью разорвать цепь передачи инфекции. По его словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо провакцинировать как минимум 69,8 млн человек.

На днях вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что первую прививку сделали более 12 млн человек. Ещё 7,7 млн полностью прошли весь цикл вакцинации.

Ранее мы сообщили, что опубликован новый трейлер мультсериала "Рик и Морти".

Фото: piter.tv