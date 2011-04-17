Во Всеволожске велосипедист попал под колеса автомобиля

Сегодня, 6 июня, велосипедиста сбила иномарка. Наезд произошел на перекрестке Всеволожского и Октябрьского проспектов. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Велосипедист сбит, лежит, не встает. Росгвардия рядом стоит. Помогают прохожие.
Поделился информацией автор поста.
По предварительным данным, ДТП произошло на "зебре". Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Выясняются обстоятельства столкновения.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энтузиастов 14-летний мальчик попал под колеса "Тойоты Камри". Мальчик переходил через дорогу не по пешеходному переходу. Его сбил 32-летний водитель, уроженец Петербурга. Ребенка госпитализировали в детскую больницу им. Раухфуса.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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