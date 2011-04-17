Во Всеволожске велосипедист попал под колеса автомобиля

По предварительным данным, ДТП произошло на пешеходном переходе. После столкновения парень не может встать.

Сегодня, 6 июня, велосипедиста сбила иномарка. Наезд произошел на перекрестке Всеволожского и Октябрьского проспектов. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Велосипедист сбит, лежит, не встает. Росгвардия рядом стоит. Помогают прохожие. Поделился информацией автор поста.

По предварительным данным, ДТП произошло на "зебре". Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Выясняются обстоятельства столкновения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энтузиастов 14-летний мальчик попал под колеса "Тойоты Камри". Мальчик переходил через дорогу не по пешеходному переходу. Его сбил 32-летний водитель, уроженец Петербурга. Ребенка госпитализировали в детскую больницу им. Раухфуса.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".