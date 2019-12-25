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На проспекте Энтузиастов 14-летний мальчик попал под колеса "Тойоты Камри"
Сегодня, 11:49
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На проспекте Энтузиастов 14-летний мальчик попал под колеса "Тойоты Камри"

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Подросток переходил дорогу не по "зебре". Теперь он находится в больнице.

В пятницу, 4 июня, восьмиклассник угодил под колеса "Тойоты Камри". ДТП произошло на проспекте Энтузиастов возле дома № 43. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчик переходил через дорогу не по пешеходному переходу. Его сбил 32-летний водитель, уроженец Петербурга. Ребенка госпитализировали в детскую больницу им. Раухфуса. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрестке Захарова и Десантников столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль. 

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: аварии, дети, дтп, пр энтузиастов
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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