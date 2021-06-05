Видео: на перекрестке Захарова и Десантников столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль

От удара иномарка отлетела за пешеходный переход. Разбились стекла машины.

В субботу, 5 июня, в Красносельском районе произошло необычное ДТП. На пересечении улицы Маршала Захарова и улицы Десантников столкнулись пожарный автомобиль и легковая машина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Автомобиль спасателей мчался на красный свет светофора с проблесковыми маячками, но водитель легковушки не захотел пропускать спецтехнику и получил удар в правый бок. Из-за жесткого столкновения иномарка далеко отлетела и серьезно повредилась. Теперь водителю придется ставить новые стекла и решать проблему с большой вмятиной на правой стороне авто.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности ДТП уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Малой Морской произошло ДТП с участием каршеринга и такси.

Видео: Piter.tv