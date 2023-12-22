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В массовом ДТП на 96-м километре автодороги "Нарва" пострадала женщина
Сегодня, 19:35
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В массовом ДТП на 96-м километре автодороги "Нарва" пострадала женщина

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

18 января на 96-м километре автодороги "Нарва" произошло массовое ДТП с участием трех машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

47-летняя водительница Chevrolet Aveo на левом закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом 42-летнего мужчины и фурой Scania. Последней управлял водитель 1973 года рождения.

В аварии пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 114-м километре КАД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: автодорога нарва, дтп массовое
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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