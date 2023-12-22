В аварии на КАД от отлетевшей "запаски" пострадал подросток

Пассажир такси получил ранение глаза от осколка стекла и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП на 73-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги (КАД) в Красносельском районе полицейские проводят проверку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 14 апреля.

Днем 13 апреля на участке от тягача, которым управлял 48-летний водитель, отсоединилось запасное колесо, находившееся в специальной нише полуприцепа. "Запаска" отлетела в автомобиль такси Hyundai Solaris, двигавшийся в попутном направлении, под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии пострадал 16-летний пассажир Hyundai Solaris. Он получил ранение глаза от осколка стекла и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.TV