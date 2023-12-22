По факту ДТП с "умным" трамваем в Петербурге возбуждено уголовное дело

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

По факту аварии с участием "умного" трамвая "Довлатов" у дома 40к1 по Наличной улице, произошедшей днем 12 апреля, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Проводится расследование. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Напомним, около 15:12 "умный" трамвай сбил пешеходов. В результате ДТП пострадали три человека. Мужчин в возрасте 22 лет и 41 года госпитализировали в Елизаветинскую больницу, после чего отпустили. 46-летняя петербурженка остается в Мариинской больнице с травмами головы.

Происшествие прокомментировали в СПб ГУП "Горэлектротранс". Там отметили, что вагон следовал с улицы Кораблестроителей без пассажиров, производилась обкатка на предмет боковой качки. Отмечается, что система интеллектуальной помощи водителю в период обкатки отключена.

Кроме того, по данным пресс-службы Смольного, создана экспертная комиссия для выяснения причин аварии. Все пострадавшие получат компенсацию, ее размер не уточнили.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга