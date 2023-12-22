В "Горэлектротрансе" прокомментировали ДТП с "умным" трамваем на Наличной улице

Отмечается, что система интеллектуальной помощи водителю в период обкатки отключена.

В СПб ГУП "Горэлектротранс" прокомментировали ДТП на Наличной улице в Петербурге, произошедшее днем 12 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В ведомстве заявили, что в 15:12 случилась авария с участием "умного" трамвая "Довлатов" у станции метрополитена "Приморская". Вагон следовал с улицы Кораблестроителей без пассажиров, производилась обкатка вагона на предмет боковой качки. Отмечается, что система интеллектуальной помощи водителю в период обкатки отключена.

По невыясненным на данный момент причинам трамвай въехал в пешеходов. Сейчас, по оперативным данным, известно о трех пострадавших, двое уже выписаны. СПб ГУП "Горэлектротранс"

Пострадавшим в ДТП "Горэлектротранс" окажет необходимую помощь. Директор предприятия Денис Минкин в первые минуты сообщений об аварии взял ее под личный контроль.

Особо подчеркиваем, что "Горэлектротранс" заинтересован в максимально объективном, полном и прозрачном расследовании с целью выяснения истинных причин произошедшего. Сейчас ведется следствие. СПб ГУП "Горэлектротранс"

Кроме того, напомним, по данным пресс-службы Смольного, создана экспертная комиссия для выяснения причин этого ДТП. Все пострадавшие – двое мужчин в возрасте 22 и 42 лет и 45-летняя женщина – получат компенсацию. Ее сумму не уточнили.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга