Днем трамвай сбил пешеходов у станции метро "Приморская"

На место случившегося прибыли сотрудники скорой помощи.

Сегодня днем, 12 апреля, трамвай сбил пешеходов у станции метро "Приморская". Инцидент произошел около 15 часов дня на пересечении Наличной улицы и Новосмоленской набережной. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

В результате ДТП пострадали три человека. Один из них находится в критическом состоянии. На место случившегося прибыли сотрудники скорой помощи. Людей доставили в больницу. Подробности уточняются.

В связи с инцидентом движение трамваев №№ 6 и 40 со стороны центра временно отведено до 19-й линии Васильевского острова.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб