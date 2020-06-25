Трамвай сбил пешехода на улице Ильюшина

О состоянии пешехода ничего неизвестно.

Как стало известно Piter.TV, вечером в четверг, 25 июня, на улице Ильюшина произошло ДТП.

Мобильный корреспондент отметил, что, по всей видимости, трамвай сбил пешехода. Неизвестно, при каких обстоятельствах произошла авария. Также неясно, в каком состоянии находится пешеход. На кадрах видно, что на место прибыла реанимация. Петербуржцы рассказывают, что в этом районе горожане часто перебегают дорогу в сторону магазина.

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Видео: Piter.TV