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Трамвай сбил пешехода на улице Ильюшина

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О состоянии пешехода ничего неизвестно.

Как стало известно Piter.TV, вечером в четверг, 25 июня, на улице Ильюшина произошло ДТП. 

Мобильный корреспондент отметил, что, по всей видимости, трамвай сбил пешехода. Неизвестно, при каких обстоятельствах произошла авария. Также неясно, в каком состоянии находится пешеход. На кадрах видно, что на место прибыла реанимация. Петербуржцы рассказывают, что в этом районе горожане часто перебегают дорогу в сторону магазина. 

Ранее мы писали, что в поселке Плодовое заметили пожар.

Видео: Piter.TV 

Теги: авария, дтп, трамвай сбил пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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