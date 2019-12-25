В поселке Плодовое заметили пожар

Дым был виден за несколько километров.

Как сообщили очевидцы в соцсетях вечером в четверг, 25 июня, в поселке Плодовое Ленинградской области был замечен пожар.

Сообщается, что горели постройки у газовой станции, дым от пожара был виден за несколько километров, а горящие угли отлетали на несколько сотен метров от места возгорания. Причина пожара пока неизвестна. Информация о пострадавших не поступала. Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 5 единиц техники.

Ранее мы писали, что в поселке Володарского дотла сгорел частный дом.

Фото: vk.com/spb_today