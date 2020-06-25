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В поселке Володарского дотла сгорел частный дом

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Пожарные не успели спасти постройку.

 

Ночью на четверг, 25 июня, в поселке Володарского произошло возгорание в частном доме. Хозяева потеряли в огне все вещи и документы. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "подслушано в городе Луга".


Также в пожаре пострадали соседние постройки: пожарным удалось спасти только хозболк, а хозяевам - животных, которые находились на улице.
Ожида6ется, что на помощь погорельцам придут волонтеры из города.

Ранее мы рассказали о том, что спасатели потушили пожар в кафе с шавермой на Просвещения.

Фото и видео: ВКонтакте / lugasluh

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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