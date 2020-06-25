В поселке Володарского дотла сгорел частный дом

Пожарные не успели спасти постройку.

Ночью на четверг, 25 июня, в поселке Володарского произошло возгорание в частном доме. Хозяева потеряли в огне все вещи и документы. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "подслушано в городе Луга".



Также в пожаре пострадали соседние постройки: пожарным удалось спасти только хозболк, а хозяевам - животных, которые находились на улице.

Ожида6ется, что на помощь погорельцам придут волонтеры из города.



Ранее мы рассказали о том, что спасатели потушили пожар в кафе с шавермой на Просвещения.



Фото и видео: ВКонтакте / lugasluh