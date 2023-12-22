Kia Rio сбила 17-летнюю девушку на Богатырском проспекте

Десятиклассница была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В Приморском районе Петербурга 29-летний водитель совершил наезд на несовершеннолетнюю.

По информации Piter.TV, 11 апреля около 9:30 у дома № 50, корпус 1 по Богатырскому проспекту автомобиль Kia Rio, двигаясь по боковому проезду, сбил 17-летнюю девушку в зоне перехода.

Десятиклассница была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести с закрытым переломом костей голени и ушибом стопы.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженке на голову упал дорожный знак в день рождения.

Фото: Piter.TV