В Ленобласти в ДТП с лосем погиб мотоциклист

Животное также погибло.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП во Всеволожском районе, в котором погиб байкер из-за столкновения с диким животным. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 15 мая в 10:20 поступило сообщение о ДТП по дороге из деревни Щеглово в сторону поселка имени Морозова. По предварительной информации, в результате столкновения с выбежавшим из лесополосы на дорогу лосем, погиб мотоциклист. Животное также погибло.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее в Петербурге погиб лось, которого заметили накануне возле храма на Долгоозерной улице в Приморском районе.

Фото: Piter.tv