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В Ленобласти в ДТП с лосем погиб мотоциклист
Сегодня, 11:31
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В Ленобласти в ДТП с лосем погиб мотоциклист

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Животное также погибло.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП во Всеволожском районе, в котором погиб байкер из-за столкновения с диким животным. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 15 мая в 10:20 поступило сообщение о ДТП по дороге из деревни Щеглово в сторону поселка имени Морозова. По предварительной информации, в результате столкновения с выбежавшим из лесополосы на дорогу лосем, погиб мотоциклист. Животное также погибло.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее в Петербурге погиб лось, которого заметили накануне возле храма на Долгоозерной улице в Приморском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: лось, мотоциклист
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, ДТП,

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