Погиб лось, гулявший возле храма в Приморском районе

Сохатый скончался после неудачного прыжка на улице Маршала Новикова.

В Петербурге погиб лось, которого заметили накануне возле храма на Долгоозерной улице в Приморском районе. Об этом сообщается 14 мая в tg-канале "Дорожный инспектор".

Один из вчерашних лосей-подростков погиб после неудачного прыжка на улице Маршала Новикова. Tg-канал "Дорожный инспектор"

Вместе с сохатым был еще один лось, их дважды провожали сотрудники ДПС в сторону Юнтолово. Сейчас у самок этих животных идет период родов, и от них уходят подросшие лоси. Часто подростки выбегают в город и на дороги.

Сегодня на том же месте встретили двух лосей, неизвестно, вчерашние ли это сохатые. Парочка добралась до станции метро "Комендантский проспект".

При встрече с животным рекомендуется сохранять дистанцию, не шуметь и не пытаться контактировать с ним.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор