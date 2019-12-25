Погиб лось, гулявший возле храма в Приморском районе

В Петербурге погиб лось, которого заметили накануне возле храма на Долгоозерной улице в Приморском районе. Об этом сообщается 14 мая в tg-канале "Дорожный инспектор".
Один из вчерашних лосей-подростков погиб после неудачного прыжка на улице Маршала Новикова.
Tg-канал "Дорожный инспектор"
Вместе с сохатым был еще один лось, их дважды провожали сотрудники ДПС в сторону Юнтолово. Сейчас у самок этих животных идет период родов, и от них уходят подросшие лоси. Часто подростки выбегают в город и на дороги.
Сегодня на том же месте встретили двух лосей, неизвестно, вчерашние ли это сохатые. Парочка добралась до станции метро "Комендантский проспект".
При встрече с животным рекомендуется сохранять дистанцию, не шуметь и не пытаться контактировать с ним.
Фото: Telegram / Дорожный инспектор
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