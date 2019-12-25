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Погиб лось, гулявший возле храма в Приморском районе
Сегодня, 11:41
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Погиб лось, гулявший возле храма в Приморском районе

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Сохатый скончался после неудачного прыжка на улице Маршала Новикова.

В Петербурге погиб лось, которого заметили накануне возле храма на Долгоозерной улице в Приморском районе. Об этом сообщается 14 мая в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Один из вчерашних лосей-подростков погиб после неудачного прыжка на улице Маршала Новикова.

Tg-канал "Дорожный инспектор" 

Вместе с сохатым был еще один лось, их дважды провожали сотрудники ДПС в сторону Юнтолово. Сейчас у самок этих животных идет период родов, и от них уходят подросшие лоси. Часто подростки выбегают в город и на дороги.

Сегодня на том же месте встретили двух лосей, неизвестно, вчерашние ли это сохатые. Парочка добралась до станции метро "Комендантский проспект". 

При встрече с животным рекомендуется сохранять дистанцию, не шуметь и не пытаться контактировать с ним. 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: лось, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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