В Сланцах женщина из ревности нанесла знакомой 17 ударов ножом

Затем обе легли спать, а утром 5 марта подозреваемая обнаружила женщину без признаков жизни и вызвала скорую помощь.

В Сланцах задержана женщина, подозреваемая в причинении смертельных травм знакомой. Она 17 раз ударила её ножом, а затем они обе пошли спать, сообщили в СК по Ленинградской области.

Следователем в отношении ранее неоднократно судимой 39-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 4 марта между 39-летней подозреваемой и 58-летней женщиной во время застолья возник конфликт на почве ревности. В итоге подозреваемая 17 раз ударила ножом свою знакомую. Затем обе легли спать, а утром 5 марта подозреваемая обнаружила женщину без признаков жизни и вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть пострадавшей.

В ближайшее время жительнице Ленобласти будет предъявлено обвинение.

Ранее полицейские раскрыли двойное убийство в подвале дома во Всеволожске.

Фото: unsplash