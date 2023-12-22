Полицейские раскрыли двойное убийство в подвале дома во Всеволожске

Подозреваемые сначала избили мужчину до смерти, а затем нанесли удары ножом женщине, от которых та скончалась.

Полицейские задержали подозреваемых в двойном убийстве в подвале многоэтажки Всеволожска. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 4 марта поступило сообщение о том, что в подвале дома 15 по улице Плоткина были обнаружены трупы неизвестных мужчины и женщины. полицейские обнаружили труп 54-летнего жителя Всеволожска и неизвестной женщины, на вид 45 лет. На теле погибшего имелись следы побоев, у женщины эксперты насчитали не менее семи ножевых ран. Тела были направлены на экспертизу.

Днём 5 марта по подозрению в причастности к данному преступлению по улицам Чернышевского и Плоткина во Всеволожске оперативниками были задержаны 36-летний мужчина, проживающий во Всеволожске и его 26-летняя сообщница, без определенного места жительства. Подозреваемые доставлены в отдел полиции.

Со слов задержанных, в ходе распития алкоголя с малоизвестными лицами, у них возник конфликт, в результате которого они сначала избили мужчину до смерти, а затем нанесли удары ножом женщине, от которых та скончалась, после чего скрылись с места происшествия.

Следственные органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Фото: Piter.tv