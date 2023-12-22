В Петербурге задержали ещё пятерых участников банды из 90-х, причастных к убийству

Ранее правоохранители задержали 61-летнего бывшего главаря банды, орудовавшей в Петербурге в 90-е годы, а также двух его подельников, 54-х и 52-х лет.

Оперативники угрозыска задержали участников банды из 90-х, причастных к убийствам в Петербурге. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее правоохранители задержали 61-летнего бывшего главаря банды, орудовавшей в Петербурге в 90-е годы, а также двух его подельников, 54-х и 52-х лет.

Оперативники установили, что в 1997 году указанные лица жестоким образом расправились со своими же "коллегами по цеху". Жертвами стали двое молодых "бригадиров", 23 и 24 лет, которые входили в ту же преступную группу. По оперативным данным, между участниками произошел конфликт из-за кражи денег из общака, в результате чего мужчин застрелили. Их убийство стало актом устрашения для других членов группировки.

Все трое задержанных в прошлом уже отбывали наказания за другие тяжкие преступления, совершенные в 90-е годы, среди которых убийства, вымогательства и бандитизм.

В ходе расследования были задержаны еще пять участников группы, 48-50-лет, причастных к убийству еще одного 51-летнего криминального авторитета, а также девушки одного из убитых, личность которой не уставлена. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Фото и видео: МВД