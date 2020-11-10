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В Ялте нашли тело женщины, пропавшей летом во время ливней
Сегодня, 15:12
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В Ялте нашли тело женщины, пропавшей летом во время ливней

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Личность жертвы будет установлена после экспертизы останков.

В Ялте нашли тело женщины, пропавшей летом во время ливней. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы Следственного комитета РФ. Известно, что погибшая обнаружена во время работ по расчистке русла реки.

Опознали по сережкам, но еще в рамках проводимой следственным отделом по городу Ялте проверки предстоит проведение экспертизы, которая установит точно личность.

пресс-служба СК РФ по Крыму

Напомним, что за лето 2021 года регион трижды накрыли ливни, которые привели к подтоплениям. В период за 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, а уже 4 июля - на Бахчисарайский район. Жертвами трагедии стали двое местных жителей. Еще около 60 человек пострадали.Одна женщина пропала без вести. В первой половине августа дожди пришли на восточную часть полуострова - в села Ленинского района и Керчь.

Фото: Следственный комитет РФ

Теги: крым, наводнение, следственный комитет, ялта
Категории: Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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