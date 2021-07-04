В Крыму сильные ливни привели к новым подтоплениям

В Бахчисарайском районе полуострова сошел селевой поток.

В Крыму вследствие обильных дождей вышли из берегов три реки. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на местные власти.

На территории республики на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. Жителей региона предупредили о сильных ливнях и сходах селевых потоков.

По данным местных СМИ, в настоящее время существует угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Власти Севастополя предупредили население о стихии и привели экстренные и коммунальные службы в режим повышенной готовности.

Кроме того, из берегов вышли реки Бельбек, Коккозка и Бага. В Бахчисарайском районе полуострова сошел селевой поток, в результате чего под водой оказались несколько подворий

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ситуация в Керчи и Ялте находится на контроле оперативного штаба.

Напомним, 17 июня на Крым обрушился мощный циклон. Сильные многодневные ливни стали причиной подтопления Керчи, которая расположена на востоке полуострова. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Властями был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают откачивать воду в жилых дворах. Большой ущерб нанесен жилым зданиям, расположенным в низинах.

Ранее украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму.

Видео: ВК/КРЫМ