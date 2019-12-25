Любовь Титаренко оценила ироничные слова Алексея Данилова о ситуации на полуострове.

Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму. Заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко прокомментировала в эфире местного телеканала "Первый независимый" реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о прошедшем на полуострове наводнении. Ранее чиновник упомянул о том, что "Бог дал Керчи и Ялте слишком много воды сразу". Он заметил, что теперь крымчане не знают, что с ней делать.

Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у нее есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал? Любовь Титаренко, украинская актриса

Женщина рассказала, что Киев регулярно называет Крым украинским, а также подняла вопрос реального отношения государства к жителям полуострова. Актриса заметила, что однажды время покажет, почему от страны отошел регион. Она полагает, что Крым не вернется в состав Украины, пока власть находится в руках таких чиновников, как "злые Даниловы".

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