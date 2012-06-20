В кратчайшие сроки полицейские установили личность подозреваемого.

Жителя Подмосковья привлекли к ответственности за порчу турникета в столичном метро. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в очное время в вестибюле станции "Нижегородская". 24-летний молодой человек не стал оплачивать проезд и надавил двумя руками на створку турникета, в результате сломав ее. В кратчайшие сроки полицейские установили личность подозреваемого. Его задержали его в Западном административном округе столицы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области в ДТП погибли два человека.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА