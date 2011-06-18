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В Иркутской области в ДТП погибли два человека

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Еще четверо участников ДТП с различными травмами доставлены в больницу.

В Иркутской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел недалеко от деревни Облепиха в Тайшетском районе. По предварительной версии, водитель иномарки Nissan Teana пытался совершить обгон, но в результате столкнулся с попутным большегрузом Volvo. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Nadia. В результате ДТП два пассажира Toyota погибли на месте. Еще четверо участников ДТП с различными травмами доставлены в больницу.

Ранее мы сообщали, что в массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека.

Видео: Telegram / ГИБДД38

Теги: большегруз, дтп, жертвы, иномарка, иркутская область, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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