Еще трое пострадавших доставлены в больницу.

В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД Краснодарского края.

Инцидент произошел вечером 17 августа на автодороге "Джубга-Сочи-граница с республикой Абхазия". Водитель and Rover при объезде остановившихся автомобилей выехал на встречную полосу, где столкнулся с мусоровозом КамАЗ. От удара мусоровоз тоже выехал на "встречу" и столкнулся с пятью машинами и пешеходами на дороге. В результате ДТП три человека погибли на месте. Еще трое пострадавших доставлены в больницу.

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