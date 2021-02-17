В Ленобласти на Танковом карьере под лёд провалились двое мужчин

Тело второго мужчины до сих пор ищут.

На Танковом карьере во Всеволожском районе Ленобласти продолжаются поисковые работы. Там накануне под лёд провалились двое мужчин, рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Спасателям 30 марта поступило сообщение о том, что под лёд Танкового карьера во Всеволожском районе провалились двое мужчин. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.

Спасатели обнаружили тело одного из мужчин, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Поиски второго человека продолжаются.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО