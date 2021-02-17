В Ленобласти на Танковом карьере под лёд провалились двое мужчин

На Танковом карьере во Всеволожском районе Ленобласти продолжаются поисковые работы. Там накануне под лёд провалились двое мужчин, рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.
Спасателям 30 марта поступило сообщение о том, что под лёд Танкового карьера во Всеволожском районе провалились двое мужчин. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.
Спасатели обнаружили тело одного из мужчин, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Поиски второго человека продолжаются.
Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО
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