В Ленобласти под лед провалился рыбак

В Бокситогорском районе рыбак утонул, провалившись под лед.

В Бокситогорском районе Ленинградской области под хрупкий лед провалился рыбак. Его напарник пытался спасти друга, но не успел, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Трагедия произошло 9 декабря утром на озере Светлое, которое расположено около деревни Коростелево. Двое рыбаков с деревни Климово 52-х и 57-ми лет оправились порыбачить, но в 11:30 утра младший из них вышел на середину озера и провалился под лед.

Товарищ пытался своими силами спасти мужчину, но после неудачных попыток бросился в деревню за помощью. По возвращению, в полынье был обнаружен замерший труп.