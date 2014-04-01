  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ладожском озере вновь утонул рыбак
Сегодня, 16:25
179
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ладожском озере вновь утонул рыбак

0 0

Спасатели нашли тело пропавшего, оно доставлено на берег и передано полицейским.

На Ладожском озере состоялись поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство 31 марта поступила информация о том, что мужчина днем ранее ушел на рыбалку в районе поселка Березово и не вернулся. На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска. 

Спасатели нашли тело пропавшего, оно доставлено на берег и передано полицейским.

Ранее на Ладожском озере оторвало льдину с тремя рыбаками. Мужчин эвакуировали. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ладожское озеро, утонул рыбак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии