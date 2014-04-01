В Ладожском озере вновь утонул рыбак

Спасатели нашли тело пропавшего, оно доставлено на берег и передано полицейским.

На Ладожском озере состоялись поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство 31 марта поступила информация о том, что мужчина днем ранее ушел на рыбалку в районе поселка Березово и не вернулся. На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска.

Спасатели нашли тело пропавшего, оно доставлено на берег и передано полицейским.

Ранее на Ладожском озере оторвало льдину с тремя рыбаками. Мужчин эвакуировали.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти