Число обратившихся в больницу с отравлением студентов в Приморье выросло до 12

Роспотребнадзор еще не установил источник отравления учащихся.

Количество студентов Дальнегорского индустриально-технологического колледжа на территории Приморского края, которые обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, выросло до 12. Соответствующее заявление сделали представители прес-сслужбы регионального управления Прокуратуры. Ранее общественности было известно о девяти подобных случаях. Однако количество пациентов в больницах к 10 часам утра 23 мая (к трем часам утра по времени Москвы) увеличилось. Известно, что из 12 пострадавших шестеро - несовершеннолетние.

Медики помогли быстро, студенты идут на поправку. Единого источника отравления пока не выявлено, но Роспотребнадзор проведет все необходимые исследования. Олег Кожемяко, глава Приморья

Напомним, что местный Роспотребнадзор совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае продолжают проводить эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением студентов Дальнегорского индустриально-технологического колледжа. В настоящее время в столовой учебного учреждения отобраны смывы на показательную микрофлору, а также взяты пробы продуктов и дезинфицирующих средств.

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Фото и видео: Telegram / кожемяко Официально