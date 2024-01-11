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Из Таиланда депортирован россиянин, разыскиваемый за преступление против половой неприкосновенности

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Ирина Волк рассказали о преступлении, совершенном подозреваемым в Башкирии.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола российских правоохранительных органов из Королевства Таиланд на территорию нашего государства депортирован гражданин РФ, разыскиваемый за преступление против половой неприкосновенности и насильственных действий сексуального характера. Соответствующей информацией со СМИ через социальные сети поделилась официальный представитель полиции Ирина Волк. Она пояснила, что утром 23 мая в аэропорту города Бангкока иностранные коллеги передали Москве подозреваемого.

По версии следствия, в 2023 году злоумышленник, находясь в квартире в г. Стерлитамаке Республики Башкортостан, совершил насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийства.

пресс-служба МВД РФ

В декабре 2024 года по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ. Обвиняемый скрылся за границей. Генеральная прокуратура страны на основании материалов МВД в марте 2025 года объявила россиянина в международный розыск. Правоохранителями отрабатывалась оперативная информация о возможном нахождении обвиняемого на территории Таиланда.

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Фото и видео: МВД медиа

Теги: башкирии, интерпол, ирина волк, таиланд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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