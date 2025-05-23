Трех работников "Забайкаллесхоза" задержали по делу о крупном лесном пожаре

Пожар распространился на 30 тысяч га и нанес значительный ущерб лесному фонду региона.

На территории Забайкальского края задержаны сотрудники "Забайкаллесхоза" по уголовному делу о крупном лесном пожаре, возникшем ранее в Тунгокоченском районе. Соответствующее заявление через социальные сети в видеообращении к журналистам сделал старший помощник прокурора российского региона Евгений Синельников. Эксперт пояснил, что надзорное ведомство изъяло из производства органов дознания ГУ МЧС и передала в следственные органы МВД расследование. Установлено, что возникшее 3 апреля 2025 года воспламенение явилось следствием ненадлежаще проводимых с 17 марта сотрудниками Забайкаллесхоза отжигов и длительной нерегистрации пожара.

По одной из версий, которую следствию предстоит проверить, это было сделано в целях получения в дальнейшем повышенной оплаты труда при введении особого противопожарного режима. пресс-служба прокуратуры Забайкалья

напомним, что природный пожар увеличился до 30 тысяч га. Он нанес крупный ущерб для лесного фонда, а также создал реальную угрозу местным населенным пунктам. Ликвидировать огонь удалось только в конце апреля. В настоящее время трое подозреваемых по уголовному делу задержаны. Злоумышленникам грозит максимальное наказание до десяти лет заключения.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Забайкальского края