На Волхонском шоссе водитель попытался избежать ДТП с другим авто и врезался в опору освещения

По словам очевидца, один из автомобилистов не убедился в безопасности обгона, выскочил на встречную полосу и чуть не столкнулся с другим участником дорожного движения.

В четверг, 25 января, на Волхонском шоссе произошла авария. Автомобиль, пытаясь избежать столкновения с другой иномаркой, врезался в опору освещения. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Легковушка вылетела на встречную полосу и сбила опору освещения. От удара с другой машиной удалось уйти.

По словам очевидца, один из автомобилистов не убедился в безопасности обгона, выскочил на встречную полосу и чуть не столкнулся с другим участником дорожного движения. Второй водитель успел выкрутить руль и уйти в сторону.

В результате случившегося синяя иномарка серьезно повредилась после столкновения со столбом. У машины помялся передний бампер.

Подробности уточняются. Проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб