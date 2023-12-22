План "Ковер" введен в Пулково

Ограничения стали действовать с 17:00.

В петербургском аэропорту Пулково ввели план "Ковер" 10 марта. Об этом пишет tg-канал "112".

По данным источника, самолеты в Пулково не приземляются и не взлетают. Ограничения начали действовать с 17:00.

Петербургские СМИ сообщают о том, что причиной введения плана "Ковер" стал пожар на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Напомним, на территории промышленной зоны "Горелово" огонь охватил 1 тыс. "квадратов" в ангаре. Пожар локализован к 17:42.

В результате происшествия пострадали двое. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

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