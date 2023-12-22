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План "Ковер" введен в Пулково

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Ограничения стали действовать с 17:00.

В петербургском аэропорту Пулково ввели план "Ковер" 10 марта. Об этом пишет tg-канал "112".

По данным источника, самолеты в Пулково не приземляются и не взлетают. Ограничения начали действовать с 17:00. 

Петербургские СМИ сообщают о том, что причиной введения плана "Ковер" стал пожар на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Напомним, на территории промышленной зоны "Горелово" огонь охватил 1 тыс. "квадратов" в ангаре. Пожар локализован к 17:42. 

В результате происшествия пострадали двое. Их госпитализировали в медицинское учреждение. 

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга

Теги: волхонское шоссе, план ковер, пожар в промзоне
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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