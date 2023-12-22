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В Стрельне ограничивается движение транспорта по Волхонскому шоссе
Сегодня, 12:39
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В Стрельне ограничивается движение транспорта по Волхонскому шоссе

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С 17 апреля по 8 мая будет закрыт проезд. Здесь будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей. 

В Петродворцовом районе ограничивается движение транспорта по Волхонскому шоссе. Речь идет об участке от Волхонского проезда до Новой улицы. Об этом сообщили в  пресс-службе ГАТИ. 

С 17 апреля по 8 мая будет закрыт проезд. Здесь будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей. 

Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по Полевой улице в поселке Парголово.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: волхонское шоссе, гати, стрельна, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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