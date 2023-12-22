Закрывается движение транспорта по Полевой улице в поселке Парголово

Ограничения будут действовать с 17 по 19 апреля.

В Выборгском районе закрывается проезд по Полевой улице. Речь идет об участке от улицы Шишкина до Озёрной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 17 по 19 апреля. В это время специалисты будут выполнять работы по реконструкции инженерных сетей.

Объезд: улица Шишкина, Выборгское шоссе, Полевая улица, Озёрная улица. Пресс-служба ГАТИ

Автомобилистам порекомендовали планировать маршруты следования с учетом ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 15 по 19 апреля в тоннеле КЗС ограничат движение.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv