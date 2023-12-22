В ДТП на Савушкина пострадал мальчик

Ребенка доставили в больницу после столкновения двух машин.

В Приморском районе накануне, 25 января, произошло ДТП. Около 8:30 утра у дома № 52 на улице Савушкина столкнулись две иномарки. Дорогу не поделили Skoda Octavia и Suzuki Grand Vitara. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

За рулем чешской легковушки находились 53-летняя автоледи и пятилетний мальчик. Иномаркой Suzuki управлял 40-летний мужчина, который, по словам свидетелей случившегося, ехал по трамвайным путям.

В результате ДТП пострадал ребенок. Его доставили в больницу. Информация о состоянии мальчика уточняется.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб