Ещё один человек обратился за помощью медиков после ДТП с автобусом на Беринга

У неё диагностировали закрытый перелом 10-го ребра.

Количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Василеостровском районе увечилось до шести человек. Медицинская помощь потребовалась 41-летней женщине, которая оказалась пассажиркой общественного транспорта. Об этом стало известно Piter.tv.

Петербурженка обратилась в больницу из-за болей. У неё диагностировали закрытый перелом 10-го ребра. После оказания помощи женщину отпустили домой. По предварительной информации, женщина находилась в салоне автобуса, который совершил наезд на пешеходов на пересечении Беринга и Наличной.

Напомним, инцидент произошёл 24 января около 16 часов: 58-летний водитель рейсового автобуса вылетел на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Водитель автобуса задержан и проходит по делу в качестве подозреваемого.

Среди пострадавших: 16-летний подросток (тяжёлое состояние), 27-летний мужчина (тяжёлое состояние), 61-летняя женщина (тяжёлое состояние), 57-летняя женщина (состояние средней степени тяжести) и неизвестный мужчина на вид около 25 лет (кома).

Фото: ДТП и ЧП