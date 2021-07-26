По Наличной вновь курсируют трамваи

Пути отремонтировали, специалисты заменили более 10 километров дороги.

В Василеостровском районе завершили работы по ремонту путей. Трамваи вновь скользят по рельсам на Наличной улице от Малого проспекта В.О. до улице Нахимова. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Изношенное полотно протяженностью 1,05 км полностью отремонтировали специалисты АО "НиК". Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Трамваи уже курсируют по путям. Они работают в штатном режиме.

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Фото: Телеграм / Дороги|мосты|и метро СПб|