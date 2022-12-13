На Наличной открылся самый крупный МФЦ в Петербурге

Одной из дополнительных услуг стала организация коворкинга, рассчитанного на три рабочих места с доступом в интернет.

В Петербурге открыли самый большой МФЦ. Он находится на Наличной улице. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, его открыли в здании крупного торгового центра у станции метро "Приморская" на Наличной улице, 44/1. В нем 30 окон приема и выдачи документов, в том числе пять для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и планирующих начать предпринимательскую деятельность.

В МФЦ можно получить электронный талон, а также помощь цифрового голосового консультанта – Авроры. Одной из дополнительных услуг стала организация коворкинга, рассчитанного на три рабочих места с доступом в интернет, в здании оборудована детская зона.

Ранее стало известно, что Госуслуги принимают заявления на полную оплату путёвок в детские лагеря. Эта услуга доступна семьям-льготникам.

Фото: piter.tv

